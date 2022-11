Az önkormányzat az idei év végétől 2023. december 31-ig terjedő időszakra keresett szolgáltatót, ami várhatóan az MVM lesz, de több költség, például a rendszerhasználati díj összege, egyelőre nem ismert.

Az előzményekkel kapcsolatban elhangzott: idén lejár a város villamosenergia-vételezésre szóló szerződése, ezért nyílt közbeszerzéssel igyekeztek szolgáltatót találni, de első körben nem érkezett ajánlat.

– A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságon keresztül új, gyorsított eljárást írtunk ki 597 233 kilowattóra szerződött mennyiségre – jelentette be Boromisza Viktor, a városüzemeltetési és -fejlesztési osztály vezetője. A meghirdetett időpontig három vállalat pályázott, az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt., az E.on Kft. és a Cyeb Energiakereskedő Kft. A legkedvezőbb ajánlatot az MVM Next adta, kilowattóránként nettó 191,77 forinttal. Ez a jelenlegi nagyjából 60 forintos árnak több, mint a háromszorosa, ráadásul nem tartalmazza a rendszerhasználati díjakat.

Az osztályvezető közölte: mindhárom pályázó esetében szükség van hiánypótlásra, de a fedezetről legalább feltételesen dönteni kell. A közvilágítás 2023-as költsége a jelen számok alapján 114,53 millió forint+áfa (plusz rendszerhasználati és egyéb díjak), ebből 20,5 milliót még idén, a fennmaradó összeget viszont csak jövőre kell kifizetni.

Dr. Bagó Zoltán képviselő az ülésen jelezte: gyors utánajárással kiderítette, hogy az MVM Next rendszerhasználati díja a villamosenergia árának akár kétharmadát is kiteheti.

Ha a felvetése helyes, akkor a jövő évi közvilágításra összesen több, mint bruttó 242 millió forintot kellene szánni.

Dr. Filvig Géza polgármester erre reagálva elmondta: több költségvetést befolyásoló tényező – köztük a rendszerhasználati díj pontos összege, ami csak az év végén derülhet ki – egyelőre nem látható, és a Belügyminisztériummal folyamatban van egy kompenzációs egyeztetés is. Ha az önkormányzat pozitív választ kap, akkor nem lesz szükség források átcsoportosítására – tette hozzá. A testület jóváhagyta a közbeszerzés eredményét, így – a hiánypótlások benyújtásának függvényében – a várható győztes az MVM Next.