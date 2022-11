Basky András polgármester nyitotta meg a testületi ülést és kitért arra, hogy Advent hetébe lépve az elkövetkező négy hétvégén adventi gyertyagyújtást tartnak, szokás szerint a Nőegylet szervezésében és az önkormányzat közreműködésével. Arról döntött a városvezetés, hogy a január 1-i vasárnapi vásár elmarad, mert vélhetően csekély számú érdeklődőt vonzana.

A testület döntött a költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosításáról. Erre azért volt szükség, mert megérkezett az októberi szociális ágazati pótlék, a 3,153 millió forint beépül a költségvetésbe. Az EGYSZI épületébe az áramingadozások megszüntetésére Fi relét kötnek be 70 ezet forintért. A Bácsvíz Zrt. harmadik és negyedik évi havaria jellegű javításai miatt 3,4 millió forint átcsoportosítása vált szükségessé. A Dózsa György út 107. szám alatti szennyvíz átemelő javítására 214 ezer forintot kért a Bácsvíz Zrt, a szennyvíztisztító telepnél 700 ezer forint értékű felújítás szükséges. Többletbevételek miatt pedig 1,7 millió forintra emelték az általános tartalékot.

Arról is döntött a testület, hogy Lajosmizse kilép a Kék Víz Észak Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-Javító Önkormányzati Társulásból. Lajosmizse 2010. óta tagja a 30 település által létrehozott társulásnak, a Program első és második szakaszában jelentős beruházások és felújítások valósultak meg Lajosmizsén mintegy 550 millió forint értékben. A társulásnak a beszerzett eszközöket öt éven keresztül, 2026 november közepéig a fenntartási időszak alatt fenn kell tartania és üzemeltetnie, amit Kecskemét önkormányzata mint gesztor vállalt. A testület megszavazta a megszüntetésről szóló nyilatkozat aláírását.

Határozott a testület arról, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Plusz keretében pályázatot nyújt be a város az Egészségház teljeskörű energetikai korszerűsítésre és egy kisbusz beszerzésére a Családsegítő Szolgálat számára. A 234 millió forint értékű pályázat forrásából hőszigetelést kaphat az Egészségház, teljeskörű nyílászárócserén eshet át és egy kisebb teljesítményű hőszivattyút szerelnének be, ami besegítene az épület fűtésébe. A tervek elkészültek, így benyújthatják a pályázatot, amiben egy kilenc személyes kisbusz beszerzése is szerepel. A testület egyhangúlag megszavazta az előterjesztést.

Az Élhető Települések Projekt forrásából folytatódik a művelődési ház színháztermének megújítása. A pályázati összegből fordítanak a Kodály Zoltán utca felújítására – melynek kivitelezése tavasszal indul –, illetve a főút környezetének rendezésére, ezért nem teljeskörű felújítást terveznek a színháztermen. A testület úgy határozott, hogy a legfeljebb 200 millió forintos felhasználható forrásrészt figyelembe véve kiépítik a légtechnika alapjait, a színpadot mintegy egy méterrel meghosszabbítják a nézőtér felé, javítják a feljutás lehetőségét, felújítják a burkolatokat, kialkítják a nézőtér melletti lejárót, kicserélik a függönyöket és hangelnyelő elemeket építenek be. A hátsó öltöző részt és a színpad hátsó részét nem érinti a felújítás.

A testület egyhangú igennel szavazta meg a Rákóczi u óvoda bővítését. Az épület egy tornaszobával gazdagodik, a beruházás mintegy 200 millió forintba kerül, amire a TOP Plusz keretében pályáz az önkormányzat.