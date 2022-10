Az óránként megtartott előadásokon Tímár Judit, a Magyar Vöröskereszt bácsalmási szervezetének a vezetője köszöntötte a jenlévő tanulókat. Elmondta, hogy tavaly tartották meg az első bemutatót ebben az oktatási intézményben, s ezt a hagyományt most folytatják. Sőt a közeljövőben ezeket a bemutatókat szeretnék kiterjeszteni az óvodákban és a környékbeli oktatási és nevelési intézményekben is. Jelenleg szervezés alatt áll egy elsősegélynyújtási tanfolyam beindítása is, melyet a Bácsalmási Művelődési Központban fognak megtartani.

Dr. Kőhidi Csaba mentőorvos segítségével tanulták meg a diákok az újraélesztést.

Fotós: Juhász Jenő

Majd ezt követően dr. Kőhidi Csaba mentőorvos újraélesztési előadást és gyakorlati bemutatót tartott. Előadásában tájékoztatást adott a diákoknak arról is, hogy Bácsalmáson hol vannak defibrillátorok, melyekkel sürgős esetekben életeket menthetnek a szakemberek. Örömmel mondta, hogy nemsokára egy nyilvános, mindenki által igénybe vehető, újraélesztő eszköz kihelyezésére is sor kerül az egyik bankautomata szomszédságában. A fiatalok megismerhették a Szív City applikáció használatának a jelentőségét, mellyel rövidebb időn belül megkezdhető az elsősegélynyújtás.

A mostani rendezvényen Varga Ervin mentőápoló és a mentőorvos bemutatójának köszönhetően négy évfolyam, valamivel több mint száz tanulója ismerkedhetett meg az újraélesztés gyakorlatával.

Az elsősegélynyújtási bemutató a Bácsalmási Mentő Alapítvány, Magyar Vöröskereszt és a Hunyadi János Gimnázium összefogásával valósult meg.