Nagyon örültek egymásnak, hiszen az ország számos településéről érkeztek Kecskemétre, hogy újra együtt nosztalgiázzanak, többek között Kazincbarcikáról, Nyíregyházáról, Békéscsabáról, Mórahalomról, Ónodról, Budapestről, Kékről, Fegyvernekről, Szegedről, Lajosmizséről. Sajnos néhányan betegség, vagy külföldi tartózkodás miatt nem tudtak részt venni az eseményen.

Ezen a számukra fontos ünnepen az a cél vezérelte őket, hogy egy kicsit ismét főiskolás diákok legyenek, emlékezzenek az együtt töltött évekre, nosztalgiázzanak az akkor felhőtlen, manapság gondterhelt világukban.

Nem feledkeztek meg arról a négy csoporttársukról sem, akik már nem lehetnek közöttük: egy kis emlék-asztal felállításával emlékeztek rájuk.

Az ebéd után az öregdiákok az elmúlt 5 évről beszélgettek, hiszen a két gyümölcstermesztő csoport tagjai ötévente rendszeresen találkoznak, ismerik egymás életútját, az elmúlt 35 év történéseit. Játszottak is: az idén „40 éves kertészek” a diákévekre, tanáraikra, kollégiumi társakra emlékeztek egy kvíz kérdéssor keretében, remek hangulatban, kijavítgatva egymás emlékezőképességét. S hogy legyen egy kis motiváció, a kérdéseket helyesen megválaszolók között három pizzát sorsoltak ki, amit szintén közösen fogyasztott el a 16 kertészmérnök.

Még a gyümölcstermesztési tanulmányaikat is visszaidézték. Néhány kertész saját termesztésű almákkal és körtékkel, valamint aszalt gyümölccsel kedveskedett csoporttársaiknak, melyekből helyben is kóstolhattak, de haza is vihettek a résztvevők.

A kertészek összetartását jelzi, hogy este tízig nosztalgiáztak, és mielőtt hazaindultak, jelezték a szervezőknek, hogy legközelebb nem öt, hanem két év múlva szeretnének találkozni.