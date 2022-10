Ezúttal minden szépkorú emléklapot kapott, mellé pedig finom egytálételt, amit házhoz is szállított az önkormányzat. A több mint háromszáz adag székelykáposztát a községi konyha dolgozói készítették el és képviselő-testület tagjai, valamint a szociális intézmény vezetője és dolgozói szállítottak ki – tájékoztatta lapunkat Szász János. A polgármester azt is elmondta, azokról sem feledkeznek meg, akik idősotthonban, kórházban vannak, őket is személyesen meglátogatták és részesültek az ajándékban.