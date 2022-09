A tagoknak a rendezvény egy háromnapos programot jelent, amikor is a helyi látványosságokat fedezik fel. Megnézik többek között a Cifrapalotát, a főtéri templomokat, illetve ellátogatnak Petőfiszállásra és Fülöpjakabra is. Amíg nem „menetel a konvoj" egyik helyről a másikra, addig van lehetőség a kiállított autókban gyönyörködni.

Szombaton délelőttől kora délutánig a Domus parkolóban voltak láthatók a „fenevadak".

Ez a jelző talán nem is túlzás, hiszen, ahogy a főszervezőtől, Kiss Istvántól megtudtuk, 200 lóerő alatti autó nem volt a kiállításon.

A nagy teljesítményű autók gyártása mindig jellemző volt a Jaguarra. Bár kezdetben a gyár motorkerékpár-oldalkocsikat készített, 1935-ben jelentek meg a nagy teljesítményű sportmodellek a Jaguar SS 90 és az SS 100.

Kecskeméten is egészen sportos Jaguárok is felvonultak, amik között egy 550 lóerős géppel is találkozhattak az érdeklődők. A harminchat autó mindegyike remekmű, és látszott rajtuk, hogy tulajdonosaik nagy gondot fordítanak a karbantartásukra. A legidősebb egy 1963-ban gyártott Jaguar E-Type volt, ami nagy feltűnést keltett a rendezvényen. De az idősebb korosztályt képviselte az 1965-ös Jaguar Mark X is, ami egy igazi limuzin volt, minden kényelmi funkcióval felszerelve. A márka különlegességei is megmutatták magukat. Egyik ilyen például a Jaguar Daimler limuzin, amilyet a brit királyi család is használt. De láthattunk filmekben feltűnt típusokat is. Ilyen volt például a Valami Amerika című magyar filmben szereplő Jaguar XJ 3 szériája.

Illetve feltűnt egy olyan Jaguar típus is, ami Orbán Ráhel és Tiborcz István esküvői autója volt, a Jaguar XJ 1 szériája. Autókülönlegességekben tehát nem volt hiány, igazi kuriózum ilyen járgányokat látni az autók szerelmeseinek.

A kiállított autóknál már csak az kelt nagyobb feltűnést, amikor egyszerre elindulnak ezek a klasszikusok és egymás után vonulnak az utakon.

A Magyar Jaguar Club egy évben többször is szervez találkozókat és kirándulásokat a tagoknak. A legnagyobb éves találkozót idén az autóklub kecskeméti tagja, Kiss István a megyeszékhelyen szervezte meg, nagy örömet okozva ezzel Jaguarok kedvelőinek.