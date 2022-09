A grimmai fesztiválra a zenekart Nagy Máté, a solti művészeti iskola rézfúvós tanára készítette fel és az együttes egyik karnagyaként az ő irányításával érték el a sikert.

– Ötödik alkalommal vettünk részt ezen a fesztiválon. A kapcsolatot Fuchs Attilának, a zenekar másik karnagyának, művészeti iskolánk intézményvezetőjének köszönhetjük, aki ebben az évben nem tudott velünk tartani. Az idei volt a tizedik jubileumi fesztivál Grimmában, ahol a helyi zenekar az 50. évfordulóját is ünnepelte. A Lipcse melletti kisvárosban tizenkilenc zenekar vett részt az eseményen. A sztárfellépők Braziliából érkeztek, a profi, CD-minőségben muzsikáló Big Band négy énekesükkel két este is fantasztikus karneváli hangulatot varázsolt az ötezer fős fesztiválsátorban – idézte fel a történteket Nagy Máté.

A soltiak csütörtökön este indultak, reggel már egy kétórás városnézést iktattak be Drezda óvárosában. Még aznap, Grimmába érve ők nyitották meg a fesztivált egyórás térzenével a város régi főterén. Szombaton délután tizennégy zenekar felvonulását követően, a Barátság stadionban adták elő a közös számokat a többi zenekarral. Az esős idő sem jelentett akadályt, délután öt órától nagyjából éjfélig a közönségszavazáson résztvevő zenekarok adták elő többnyire húsz-húsz perces műsorukat. Ennyi idő alatt nem könnyű megfogni, felpörgetni a közönséget, akik e műsor alapján döntöttek a fesztivál különböző kategóriáinak díjairól, az általuk egy-egy euróért megvásárolt és leadott szavazólapokkal.

– Mi már februárban elkezdtük a felkészülést párhuzamosan a többi rendezvényünkkel, és még nyáron is heti kettő, majd három próbát tartottunk

– idézte fel Nagy Máté. Begyakoroltunk a zenélés mellett showelemeket is, mert ezek nélkül nem lehet kitűnni. Mivel én már háromszor jártam ezen a fesztiválon Grimmában, céltudatosan választottuk a műsorszámokat. Brahms V. Magyar Táncával kezdtünk immár hagyományosan, és a közönség két ütem után máris tapsolni és táncolni kezdett. Ezt követően egy Michael Jackson-szám, a Bella Ciao, Sex Bomb című slágerrel, majd egy Gloria Gaynor-discoszámmal tettük fel az i-re a pontot. Ebben a zenekar énekelt is, amihez a közönség is bekapcsolódott. Jó volt látni, hogy egyre magasabbra szökött a hangulat, mint egy nagykoncerten, a közönség a telefonok zseblámpáját mozgatta felhívásomra, egységesen a zenekar mozgásával egy irányban. Másnap délelőtt a szavazatok összeszámlálását követően derült ki, hogy mi kaptuk meg a legjobb külföldi ifjúsági zenekar kategória nagydíját.

A díj átvételét követően ismét egy rockkoncerten éreztem magam, ugyanis a zenekar felkapott és a vállán vitt végig a sátorban.

Amiben biztos vagyok, hogy a közönségnek nemcsak a zene, a show tetszett ennyire, hanem az is, amilyennek látta a zenekart ebben a pár napban. Egy korkülönbségeket figyelembe nem vevő, egymást segítő, összetartó, a színpad előtt együtt bulizó, sok-sok gyerekkel teletűzdelt fantasztikus közösséget láthattak bennünk, akikből talán ki sem nézték, amit hallottak, láttak. Hatalmas élmény, óriási motiváció a folytatásra – mesélte.

– Amit ott átéltünk, az pénzben nem mérhető. És még egy dologban vagyunk nyertesek, észrevétlenül. Amíg a zenekar Grimmára készült, annyit fejlődött pár hónap alatt, mint normál esetben egy év során. Ez pedig újabb, még nagyobb célokat tűz ki elénk. Ezzel együtt a szülőknek, tanárkollégáimnak, Fuchs Attilának, művészeti iskolánk vezetőjének és minden támogatónknak is hatalmas köszönet jár, akik segítenek minket az ilyen és ehhez hasonló sikerek elérésében – összegezte Nagy Máté tanár úr, a zenekar karnagya.