A kegyhelyen az első szentmisét szombaton 11 órakor Szakács Tibor bajai plébános mutatja be. Délután a búcsúsokat fogadják, az esti szentmiséig gyónási lehetőség lesz. Szombaton este fél 7-kor kezdődik az ünnepi szentmise, melyet Jávorka Lajos kunszentmiklósi plébános celebrál, ezt gyertyás-szentséges körmenet követi. Lesz szentségimádás, vetített képes beszámoló Jávorka atya olaszországi éveiről, majd a hívek rózsafüzért imádkoznak. 23 órakor a búcsúsok halottaiért mond szentmisét Fülöp Ernő érseki irodaigazgató.

Vasárnap az első szentmisét 6 órakor a kápolnában ugyancsak ő mutatja be. A szabadtéri oltárnál 7 órakor Kiss József dusnoki plébános mond misét. A horvát nyelvű szentmise 8 órakor kezdődik a kápolnában, Fr. Zdenko Gruber, a szabadkai ferences kolostor házfőnöke tartja, majd 9 órakor a német nyelvű misét Schindler Mátyás atya mutatja be. 10 órakor kezdődik az ünnepi nagymise, melyet dr. Bábel Balázs, a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye érseke mutat be.

A kétnapos áhítat 15 órakor loretói litániával zárul.