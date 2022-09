Az ünnepélyes megnyitó pénteken 17 órakor lesz a Corvin Mátyás Általános Iskolában, ahol átadják a Hunyadivárosért díjakat is. A műsorban közreműködik a Mátyás Király Citerazenekar. Szombaton 9 óra 30-kor kezdődik a babák zenés köszöntője a Természet Házában. A színpadi műsorok 10 órakor indulnak a Hermann Ottó téren. Fellépnek a hunyadivárosi óvodások és iskolások, a nyugdíjasklub, lesznek zenés, táncos és gyermekműsorok. 12 órakor koszorúzás lesz a Hunyadi téren. Ebéd után többek között fellép 13 órakor Fejős Jenő és muzsikusai, 15 órakor a Molnár Gitár Band, 17 óra 30-kor a Milagro Santana Tribute Band, 19 órakor a Jugglers of the Village tűzzsonglőr, 20 órakor pedig a Lóci játszik.