A rendezvénysorozat első napján ünnepi ülést tart a város önkormányzata és átadják a települési elismeréseket. Gobelin- és tűzzománc kiállítás is nyílik szeptember 2-án a művelődési központban, ahol Baranyai István „Körülöttünk a világ - majsai szemmel” című fotótárlatát is láthatja a közönség. A könnyűzenei fellépők – a 45 Street, a Neoton Família Sztárjai, a No Sugar és a Beatrice – élő koncertjeit is ingyenesen lehet megtekinteni a majsai sokadalomban.