Tavaly volt 150 éves a Magyarországon felállt ügyészi szervezet, Kiskőrös is egyike volt azoknak a településeknek, ahol már a kezdetektől jelen volt a magyar királyi ügyészség. Eddig azonban nem volt saját épületük, egy darabig a polgármesteri hivatal épületében kapott helyet, majd a hivataltól bérelt irodaépületben működött a Kiskőrösi Járási Ügyészség.

Polt Péter legfőbb ügyész.

Fotós: Pozsgai Ákos

Az elhelyezés azonban már a mai kornak és az ezzel a létszámmal működő ügyészi szervezet számára kissé szűkösnek, elavultnak és korszerűtlennek bizonyult. Ezért át kellett gondolni az ügyészség elhelyezését. 2021. novemberében indult el Polt Péter legfőbb ügyész döntése nyomán az a munkafolyamat, amelynek eredményeként mostanra egy 378 négyzetméter alapterületű, 12 irodahelyiséggel működő új épületbe költözhetett az ügyészi szervezet. Az új székház a mai kor energetikai – mint például a hőszivattyús hűtési rendszer – és esztétikai igényeinek megfelelő, az ügyészség munkáját mindenben támogató, modern irodaépületben kapott helyet.

– Régi adósságot törlesztünk, amikor ma itt átadhatjuk ezt az épületet, amely kifejezetten ügyészségi célra lett átalakítva – fogalmazott az átadón mondott köszöntőjében Polt Péter legfőbb ügyész, aki szerint a történelem fintora, hogy egy olyan időszakban avathatják fel az önálló ügyészségi székházat Kiskőrösön, amikor megváltozott világ vesz bennünket körbe.

– Olyan kihívások jelentek meg, amelyekre nem gondoltunk az elmúlt évtizedekben. Látjuk, hogy háború dúl a közvetlen közelünkben, gazdasági világválság van, migrációtól sújtott Európa térsége, és nem múlt még el a pandémia sem, amellyel az elmúlt két-három évben kellett megküzdenünk. Mindez pedig azt jelenti, hogy bizonyos dolgokat újra kell értékelnünk. Egészen más megvilágításba kerültek olyan, korábban természetesnek vett körülmények, mint a létbiztonság, az életbiztonság, a közbiztonság vagy a vagyonbiztonság – mondta. Hozzátette: ha az ügyészség jól dolgozik, megfelelően teljesíti a feladatait, akkor ezek a biztonsági kérdések megnyugtatóan rendeződhetnek és a társadalom biztonságban érezheti magát.

Kiemelte: az ügyészi szervezetben az elmúlt húsz évben folyamatosan végrehajtott infrastrukturális fejlesztések egyik fontos állomása a Kiskőrösi Járási Ügyészség új épületének átadása.

Az ügyészség kiemelt hangsúlyt fektet a XXI. század igényeinek és elvárásainak megfelelő munkahelyek kialakítására, amelynek egyik fontos, mára különösen felértékelődött eleme az energiahatékonyság. A most átadott épület e szempontnak is maximálisan megfelel.

Gyugyi Csilla, a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség vezetője.

Fotós: Pozsgai Ákos

Gyugyi Csilla, a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség vezetője az új ügyészségi székháztól alig néhány száz méterre kétszáz éve született tehetséges fiatal költőre, Petőfi Sándorra emlékezett, akinek, mint fogalmazott, szellemét, gondolatait a versei hagytak meg számunkra, hazaszeretetét és tenni akarását a verseiben büszkén hirdette.

– Ez a hazaszeretet és tenni akarás vezérel minket is a munkánk során is, így dolgozunk ügyészként a Kiskőrösi Járási Ügyészségen is közvádlóként és a közérdek védelmében egyaránt – fogalmazott a megyei főügyész.

A Kiskőrösi Járási Ügyészségen jelenleg hat ügyész teljesít szolgálatot, az ő munkájukat négy irodai munkatárs és egy fizikai alkalmazott segíti. Tevékenységük a Kiskőrösi Járási Ügyészség illetékességi területéhez tartozó bűncselekményekre és ügyekre terjed ki. A Kiskőrösi járás mintegy 1100 négyzetkilométernyi területén 15 települést – négy várost, 11 községet és mintegy 55 ezer fős lélekszámot – ölel fel. Zömmel a vagyon elleni bűncselekmények miatt indult bűnügyekben folytatott nyomozásokat felügyelik, irányítják és látják el a vádképviseleti feladatokat. A közérdekvédelemmel foglalkozó munkatárs Kiskőrösön kívül további három járás közérdekvédelmi teendőiben is vesz részt. Az ügyészi munkát mutató számadatok szerint a nyolc szervezeti egységgel dolgozó Bács-Kiskun megyei ügyészi szervezetben Kiskőrös a negyedik legnagyobb ügyészségnek számít – hangzott el az átadóünnepségen.