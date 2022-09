Még 2020 novemberében jött létre az állami víziközmű-stratégiai célkitűzésekkel összhangban a százszázalékos állami tulajdonban álló Nemzeti Vízművek Zrt., amely az állami tulajdonú víziközmű, valamint az állam tulajdonába kerülő víziközművek felett gyakorolja a tulajdonosi jogokat és veszi át a hozzá tartozó szolgáltatási kötelezettségeket.

A lakossági ellátás védelme érdekében a kormány tíz évvel ezelőtt befagyasztotta a vízdíjakat a rezsicsökkentés keretében. A magyar családok számára komoly segítséget jelent a hatósági ár, amit úgy alakítottak ki, hogy fedezze vízszolgáltatók költségeit és az amortizációt, de jelentősebb hasznot nem hoz ezeknek a vállalatok, így fejlesztésre már nem marad keret. A háborús infláció és az energiaárak emelkedése azonban nehéz helyzetbe sodorta az önkormányzati cégeket, a kormány az állami tulajdonban lévő vízszolgáltató vállalatokat ki is segítette és ajánlatot tett az önkormányzatok számára is.

A helyhatóságoknak szeptember 20-ig kellett dönteniük arról, hogy megtartják-e vízműveiket, az önkormányzatok többsége úgy döntött, hogy átadják az államnak. A kiskunhalasi önkormányzat is átadja a Kiskunsági Víziközműben lévő részesedését az állam részére, mégpedig a fenntartási kötelezettséggel együtt.