A foglalkoztatási osztály vezetője, Tóthné Szappanos Anikó kérdésünkre elmondta, hogy dacára a válságos helyzetnek, továbbra is szép számban érkezenke be hozzájuk munkaerő igények a cégek részéről. Nincs szó arról, hogy a vállalkozások a munkavállalók csökkentésével akarnának spórolni, éppen ellenkezőleg, egyre inkább nő az igény a szakképzett emberekre. Bár a járásban teljes foglalkoztatottságról beszélhetünk, mégis vannak álláskeresők, akik próbálnak elhelyezkedni, és munkáltatók is, akik keresik a betöltetlen állásokra pályázókat.

Cseh Tamás, a hivatal vezetője szerint kiemelt fontosságú, hogy egy ilyen állásbörze keretein belül találkozzanak egymással a munkát keresők, és a munkát kínáló vállalatok képviselői. A fémipartól kezdve, az autóiparon keresztül, a vendéglátóiparig mindenféle ágazat vállalatai között keresgélhettek az érdeklődők. Az ez évi állásbörzén több olyan cég is feltűnt, akik eddig nem képviseltették magukat a rendezvényen. Ilyen a Nemzeti Adó-és Vámhivatal, a Magyar Posta, a Félegyházi Pékség, a Határrendészet, illetve a Nissin Food Kft.