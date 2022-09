Az Interreg-IPA Magyarország – Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében még 2017-ben indult az akadálymentes központ kialakítására vonatkozó pályázat megvalósítása. Az akkori alpolgármester, Vedelek Norbert terjesztette elő, és az önkormányzat sikeresen vett részt a pályázatban. A közel ötmilliárd forintos beruházás része a Petőfi-szigeten, az egykori önkormányzati üdülő helyén kialakított akadálymentes látogatóközpont. A beruházás célja az volt, hogy a térség természeti és kulturális örökségén alapuló turisztikai élményekhez fogyatékkal élők számára is hozzáférést biztosítson. A projekt keretében felújították az épületet, a továbbiakban információs pontként működik.

Nyirati Klára polgármester a látogatóközpont átadásakor hangsúlyozta, hogy hiánypótló fejlesztés készült el, amely nemcsak ezért fontos, mert azáltal, hogy határokon átnyúló pályázatokról beszélünk, erősítjük a nemzetközi kapcsolatokat, hanem azért is, mert valóban egy olyan létesítmény, ami eddig még nem volt és fontos szerepet játszhat a város életében. A kiállítótér mellett öt speciális kerékpár is várja az érdeklődőket, továbbá egy speciális kisbusz, ami két kerekesszékes ember rögzített szállítására is alkalmas. Ez utóbbi várhatóan ősz végétől működik majd.