A kellemes nyári időjárás most igazán kedvez a vadaskertbe látogatóknak. Ezekben a napokban több százan megfordulnak a parkban, a látogatók mellett táborozó gyerekek sokasága is. Zomboryné Polyák Irén, a vadaskert igazgatóhelyettese elmondta, hogy idén is jól sikerült a nyári táborprogramjuk, mely immár két évtizedes múltra tekint vissza.

Sok család választja gyermeke számára szünidei programként a vadaskerti tábort. Idén nyolc héten át várták a diákokat.

A 45-50 fős csapat szakképzett pedagógusokkal kalandozhat, öt napon át tartalmas programokban vehettek részt. A gyermekek elsősorban kecskemétiek, de van néhány környező településről, vagy távolabbról, sőt külföldről érkező is.

A vadaskerti tábor nagyon népszerű a gyermekek körében. Amellett, hogy jól érzik magukat, az ott töltött napok erősítik bennük a gondoskodás, a gondozás fontosságát és a felelősségérzetüket.

Zomboryné Polyák Irén hozzátette: az első napon minden biztonsági előírást megismernek. Legjobban az állatok etetését élvezik a táborozók. A gondozókkal közösen osztják ki az ételeket.

Az etetés mellett a férőhelyeiket is kitakarítják, és délben szintén népszerű program a zöldség-, és gyümölcstakarmányok kiosztása is.

A gyerekek figyelemmel kísérhetik a villanypásztorok ellenőrzését és segédkezhetnek az állatok külső kifutóba való kiengedésében. Az állatsimogatót is minden nap felkeresik a gyerekek, és a vadaskerttől kapott zoocsemegével kedveskednek az ott lakóknak.