– Nem csak a „bosziknak” lesz itt helyük, mert a sétány mentén épül egy manólak is, de lesz egy minivár és még a legendás majsai sünös történet – amikor félreértésből meghúzták a templom nagyharangját egy tüskös miatt – is megelevenedik a meseerdőben – árulta el Kelemen Tímea, a Városgazdálkodási Intézmény kertészeti csoportjának vezetője.

A gyerekek mellett a felnőttek számára is élményt jelenthetnek majd az erdei séták, ahol több pihenőhelyet is kialakítanak a kiszélesedő tereken. A padok és az asztalok mellé szemétgyűjtőket is elhelyeznek, habár mint az a minapi bejáráson is elhangzott: az lenne az ideális, ha senki sem szemetelne vagy mindenki magával vinné a kiürülő fém- és műanyagpalackjait, és egyéb szemetét.

– Sajnos rossz példákkal szinte naponta találkozunk és gyakran kell összegyűjteni az eldobált szemetet – tette hozzá Rokolya István vállalkozó, aki sétány kiépítését végzi.

A bejáráson ott volt Patkós Zsolt polgármester is, aki reméli, hogy a saját erős beruházással sikerül még vonzóbbá tenni a Kiserdőt.

– Azt láttuk a Covid-járvány idején, hogy az emberek szívesen mennek a természetbe, sokan sétálnak a Kiserdőben is. Az erdő egy részét kivágatta, majd újratelepítette a város, hamarosan pedig ezen a tervezett nyomvonalon is bejárható lesz az erdő

– mondta el a majsai polgármester.

A sétány elvezet a madármegfigyelő parkhoz is, amelynek madárlesét tavaly szándékosan felgyújtották. A tönkrement építmény helyén már ott áll az új madárles.

A tervezett sétány mintegy 1,2 km hosszúságú lesz, de a remények szerint újabb területeket is bevonhatnak, hiszen ezzel is erősíthetik az ökotudatosságot.