Az évente megrendezett, rendhagyó állatkerti éjszakán számos emlékezetes programelem várta a családokat. A látványetetések előtt Ürögdi Ábel bűvész mutatta be varázslatait, a látványetetések között a Veronaki együttes játszott a vadaskert színpadán, majd ismét koncert zárta az estet. Az éjszaka folyamán kétszer is tartottak látványetetetést. Első alkalommal azt láthatta a közönség, hogy mint vetik rá magukat a falatokra a nagyragadozók, a tigrisek és az oroszlánok, valamint a makákók, mandrillok, lámák, csacsik, pónik etetésének is tanúi lehettek, majd a mosómedvék, makik, borzok és tevék étkezési kultúrájában nyerhettek betekintést. A látványetetések mellett, kulisszatitkokat is megtudhattak a látogatók többek között arról, hogy mi a különbség az emu- és strucctojás, vagy a szarv és az agancs között, vagy betekintést nyerhettek a kígyók világába, és meg is simogathatták a bibliai hüllőt.

Az oroszlánok etetéstét is megnézhették az érdeklődők.

Fotós: Horváth Péter

Tokovics Tamás, Kecskeméti Vadaskert igazgatója elmondta, hogy idén is csúcsközeli számban látogattak ki a családok a vadaskert éjszakai programjára, és szerencsére az időjárás a kegyeibe fogadta a rendezvényt. Hangsúlyozta, hogy a Kecskeméti Vadaskert az ország egyik legcsaládiasabb állatkertje, amit az is mutat, hogy többször megkapták a Családbarát Intézmény címet. Az éjszakai program jelentőségéről is szólt. – Ilyenkor az állatkertek kulisszái mögé is betekinthetnek a látogatók, emellett az éjszakai állatok jobban megmutatják magukat, a ragadozók sokkal inkább igazi énjüket adják, miután leszáll az est. Mindez a fáklyák lobogása mellett igazi sejtelmes hangulatot varázsol, ezzel is közelebb hozva az érdeklődőket a természet világához – mondta az igazgató.