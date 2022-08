Az első napon kézműves-foglalkozással töltötték az időt, majd számháborúztak az erdőben. A kalandos játék mellett ifj. Füredi János kutyabemutatót is tartott számukra border collie-jával. A második napon a kecskeméti Vadaskertbe látogattak el, a nap második részében pedig a Népi Iparművészeti Múzeumban készítettek szélcsengőket.

A harmadik nap Kunszentmiklósra utaztak, ahol a Bodakút Terelőkutyás központban töltöttek el egy napot. Horog Annamária vezető kalauzolta el a csapatot a központban, bemutatta neki a sok állatot. Láthattak terelési bemutatót, és lovagolhattak is. Csütörtökön újabb fergeteges élmény várta a táborozókat, Nagykőrösön az új Richter Safari parkban élhették át az állatok testközeli élményét. A kisvonaton ülve barangolták be a területet, és kedvükre etethették az oda sétáló állatokat. Nagyon élvezték, hogy az elefánt az ormányával vette át tőlük a finom falatokat. Emellett vidámparki és cirkuszi élményekkel is gazdagodtak. Jutott idő dodzsemezésre és gokartozásra is.

Pénteken bűvész érkezett a táborba, szó szerint varázslatos időt töltöttek vele a táborozók.

Ifj. Füredi János összegzésként hírtálunknak elmondta: örül, hogy sikerült olyan programot összehozni a fiataloknak, mely feltöltötte és boldoggá tette őket.