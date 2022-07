Hankó Balázs elmondta: mintegy százezer jelentkezőből 73 805-öt vettek fel, ami 2020-hoz képest nyolc százalékos bővülést jelent. A hallgatók 82 százalékának, 60 517 diáknak az állam finanszírozza a tanulmányait – jelezte a helyettes államtitkár. Úgy fogalmazott, finanszírozási szempontból „a világon egyedülálló” a magyar felsőoktatás. Beszámolt arról is, hogy az idén érettségizett diákok mintegy 60 százaléka jelentkezett a felsőoktatásba.

A helyettes államtitkár álláspontja szerint a fenntartói modellváltás sikerességét jelzi, hogy a Nyíregyházi Egyetem a múlt évihez képest 18 százalékkal több diákot vett fel, a kecskeméti Neumann János Egyetem szintén 18 százalékkal, a Dunaújvárosi Egyetem pedig 10 százalékkal. Velük „direkt arra szerződtünk, hogy a térségi megtartóerő és a térségi bevonzóerő legyen meghatározó” – hangoztatta.

A felsőoktatási trendekről közölte: 2020-hoz képest a felvettek száma az agrárképzésben 25 százalékkal, a sportképzésben 22 százalékkal, a műszaki képzésben és az orvos-egészségügyi területen 16-16 százalékkal nőtt. Hankó Balázs jelezte azt is, hogy idén 6400 nyertek felvételt pedagógusképzésekre.

A ponthatárokra kitérve ismertette: minden markáns területen néhány pontos emelkedés volt tapasztalható.

Vanó Renáta, az Oktatási Hivatal felsőoktatási elnökhelyettese felhívta a figyelmet arra, hogy pótfelvételi idén is lesz; akit nem vettek fel vagy nem adott be jelentkezést az általános eljárásban, az még megteheti. A pótfelvételi is elektronikusan történik majd, de csak egy jelentkezési helyet lehet megjelölni. Jelezte, a pótfelvételi eredményeit augusztus végén hirdetik majd ki.

Szemereyné Pataki Klaudia, Kecskemét polgármestere közleményben gratulált a kecskeméti Neumann János Egyetemre felvételt nyert hallgatóknak.

– Gratulálok a Neumann János Egyetemre felvett diákoknak. Magyarország egyik legjobb felsőoktatási intézményébe kerülnek. Arra bátorítom őket, hogy éljenek a lehetőséggel, amit a város és egyeteme nyújt számukra – írta a hírportálunkhoz eljuttatott közleményében.

– Gratulálok a Neumann János Egyetem fantasztikus eredményéhez is, hiszen a jelentkezések számában egyetlen év alatt 18 százalék feletti növekedést ért el.

Mindhárom egyetemi kar népszerűsége emelkedett, ez pedig kétségbe vonhatatlan bizonyítéka annak, hogy a Neumann egyetem a térség gazdasági életének meghatározó szereplője, képes színvonalas oktatást biztosítani, elnyerte a fiatalok és szüleik bizalmát.

Összességében: a modellváltás sikerrel járt, elérte célját, az egyetem pénzügyi és szakmai stabilitása vitán felül áll – írta a polgármester.

Mint hozzátette, a 18 százalékos növekedés azt jelenti, hogy ősszel közel ezerrel több hallgató kezdi meg tanulmányait Kecskeméten.