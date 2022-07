Tisza Style 2022 néven indított koncertsorozatot a helyi Arany János Művelődési Központ. Az elképzelésük az volt, hogy a korábban már bevezetett nyári koncertek sorát tovább folytassák. A mostani két napos zenei fesztivál sorát pénteken Spischák Dávid basszusgitáros, nagybőgős, zenetudós kezdte, az EndrE, a The Anahit akusztik duó folytatta, és a Third Planet és a Polytrip fejezte be. Szombaton az első fellépő a tiszaalpári IKK együttes volt, majd a szegedi CARL következett, akiket a helyi Mayflay követett. A sort a budapesti Idegen és a kecskeméti Nova Prospect zárta.