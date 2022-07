– Szank komoly kihívások előtt áll, hiszen a verseny az mindig fennáll a majsai járás települései között, de a város is csak akkor tud fejlődni, ha együttműködően, egy cél érdekében tevékenykednek – hangsúlyozta Balogh Tünde, aki kiemelte azt is, hogy a mezőgazdaságban a fenntarthatóság kérdése egyre keményebben merül fel. A helyzetelemzés során hozzátette: jelenleg a vállalkozások is nehéz piaci helyzetben vannak.

Mint elhangzott: a fiatalok elvándorlási hajlama általános jelenség, így nehéz megtartani a község népességszámát.

Turisztikai elképzelések is szerepelnek a tervekben

Szanknak van egy kialakult kedvező imázsa, amit folyamatos munkával kell fenntartani – javasolták a tervek készítői, akik a tanyai turizmusban is sok lehetőséget látnak, de ehhez az ágazati szereplőknek össze kell hangolniuk tevékenységeiket. A településen lévő termálkút hasznosítása is a jövőbeni tervek között szerepel és egy kisebb fürdő helyét is kijelölték. Egy lovarda építése és a kerékpárutak fejlesztése is sokat lendíthetne a település vonzerején. Mint elhangzott: az elképzelések megvalósulását segíthetik a tervezett útfejlesztések is. A terv véleményezési anyagát és az írásos vélemények közlési módját, határidejét a község honlapján lehet megtalálni.