– Egyetemistaként mi is jártunk hasonló önkéntes képzésekre tapasztalatszerzés céljából. A vályogépítészetet nem is lehet máshol megtanulni csak ilyen kalákákban, mert nem tanítják az iskolarendszerben. Én a Nagyapám háza mesterinas képzésben vettem részt. A tíznapos építőtáborban nagyon jó csapatban, nagyon sokat tanultam. Ezt az élményt szeretnénk mi is megteremteni ezzel a Kalmárföldi Kalákával – tette hozzá Otília, akitől azt is megtudtuk, hogy napjainkban a vályogtégla használata nem olyan egyszerű mint régen, hiszen szigorú Európai Uniós szabályok betartása mellett lehet vályogból építkezni. Ennek ellenére, a vályogtégla ismét reneszánszát éli, ami nem véletlen, hiszen a természetes építőanyagból készült falnak kiváló a hőtárolása és páragazdálkodása is. Megfelelő nyílászárók mellett ideális hőmérsékletet és páratartalmat biztosít a házban – részletezte a fiatal építész. Hozzátette, tanyájuk újraépítéséhez közel húszezer vályogtégla szükséges, így valószínűleg hamarosan újabb Kalmárföldi Kalákát szerveznek.

A fővárosból a tanyavilágba

Brockhauser Hannát a lószeretet hozta a fővárosból Jászszentlászló környékére. Otíliával és Gergellyel is a lovak kapcsán ismerkedett meg, mégpedig Kiskunmajsán, ahol Zerinváry Szilárdtól az örkényi módszer elvei alapján lókiképzést tanulnak. Hannának nagyon megtetszett a vidéki élet, így egy éve megvásárolta saját tanyáját, nem messze Gergelyék tanyához. Szívesen kapcsolódott be a kalákába, már csak azért is, mert az ő tanyája is vályogból épült és annak felújításánál is ezt a módszert szeretné alkalmazni.

Egyáltalán nem bántam meg, hogy csatlakoztam, mert nagyon érdekes ez a munka, bár még soha nem csináltam ilyet. Nagyon jó csapat jött össze, akik közül többen is tervezik, hogy tanyát vásárolnak a környéken. Meg is beszéltük, hogy segítjük egymást a felújításban – mesélte hírportálunknak Hanna. Tőle azt is megtudtuk, hogy egy önfenntartó kis gazdaságot szeretne létrehozni a tanyáján. Úgy véli a teljes önfenntartást képtelenség kivitelezni, de azért szeretne törekedni rá. Fővárosi lányként nem sok köze volt korábban az állatokhoz, de a munkát soha nem vette meg, így nagy lelkesedéssel fogott bele a gazdálkodásba. Mint mondta, a kétkezi munka teljesen kikapcsolja, a jelenben tartja. Nagyvárosi életéből hiányzott a természetközeliség, az állatok, a növények, az illatok. Itt minden közelebb van az emberhez. Azt érzem, hogy itt otthonra találtam – összegezte Hanna.