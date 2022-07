A tábort a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat szervezte hat és nyolc év közötti kisgyerekeknek. Megjelent a helyszínen egy társaság, először egy 19 éves fiú az új, fedett részben megütött egy lányt. Ezt követően a lány beült az autóba, ami nem messze parkolt a játszótértől, és a fiú a hajánál fogva kiráncigálta a járműből, majd rúgta, ütötte, verte, miközben a gyerekek a játszótéren játszottak. – A kisgyerekek visítottak, zokogtak, sírtak. A művelődési szervezőnk és a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat titkárnője, valamint egy egyetemista lány voltak ott velük, és próbálták elterelni a gyerekek figyelmét a durva erőszakról, de sajnos nem sikerült.

A megvert lány sikított, nem lehetett nem észre venni.

Természetesen rögtön hívták a körzeti megbízottat, majd innen felmentek a faluba a fiatalok és ott is az egyik helyen szintén nagyon megverte a fiú a lányt, aztán még elmentek valahova az erdőbe és ott is ütlegelte a párját –számolt be a történtekről Felső Róbert polgármester.

Mikor a rendőr kiért, számos anyuka is megérkezett a parkba és próbálták nyugtatgatni a gyerekeket. Szerencsére voltak olyanok, akik tudták, hogy ki a bántalmazó fiú és a párja, így a rendőr utolérte őket. A fiatalok közül a lány érsekcsanádi származású, de már nem ott lakik életvitelszerűen. A fiú sükösdi lakos, ma már őrizetbe vette a rendőrség, kiderült, hogy más bűnügyek miatt már keresték.

– Az ügyészség vádemelést javasolt, mert már több ügye volt a fiatalembernek, tudomásom szerint most előzetesben van. A szomorú az, hogy itt van ez a park, ami Érsekcsanád tulajdona. Nagyon sokat költünk rá, nem csak a fűnyírás, a folyamatos fejlesztés is pénzbe kerül. Minden egyes eset, amikor például eltörik a fát, vagy dobálják a szemetet, máshonnan veszi el a pénzt a rendbetételt követően, és azt a jó érzést veszélyezteti, zavarja, ami miatt ide járnak az emberek. Nyilvánvaló, hogy olyanok is jönnek, akiket elég nehéz kontrollálni. Azt látjuk, hogy a legtöbb probléma lopásokkal kapcsolatos. Ide lejárnak az emberek a csatornapartra fürdeni, és rengeteg lopás van, papucsot, törölközőt visznek el. A parkban elhelyezett kamera sem tartja vissza a vandálokat – sorolta Felső Róbert polgármester.