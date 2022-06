A magyar nyelv folyamatosan fejlődik. A lájkon át a fenszitől a szelfiig folyamatosan bővül mindennapi szóhasználatunk, de mi a helyzet azokkal a szavakkal, amelyek az évek során feledésbe merültek?

Lóca, vánkos, esztrenga – régi szavak, amelyek az elmúlt idők nyomait idézik, talán még a nagyszüleinktől hallottuk is őket. Nem csoda hát, ha az idősebb korosztály képviselői hibátlanra töltik ki kvízünket, de vajon neked is ilyen könnyű dolgod lesz? Most kiderül! Teszteld a tudásod!