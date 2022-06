Mindennap délelőtt 10 órától estig teljesítenek szolgálatot. A Sugovicán három fő vigyáz a strandolók testi épségre, melyek közül ketten a Havária Katasztrófavédelmi Egyesület részéről, míg egy fő pedig egy sürgősségi ellátásban jártas mentődolgozó, vagy sürgősségi osztályon dolgozó nővér, továbbá a polgárőrök részéről Bokányi Zoltán és csapata is jelen van a vízi mentésben. A vízimentők asztalánál lehetőség van SUP kölcsönzésére is, amelyhez eszközként egy speciális szörfdeszka és egy evező tartozik. A kezdőknek segítséget nyújtanak az első vízre szállás előtt.