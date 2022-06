Pista bácsi műhelyét idéző miliő fogadja a helytörténeti gyűjtemény legújabb kiállítására belépőket. A támlásszék, a hatalmas tükör, kézi hajnyírók, pamacsok, arcszeszek, beretvák, ollók mind a Krizsán-féle borbélyműhelyből származnak. Az eredeti fogast, több évtizedes újságokat, egy tranzisztoros rádiót, de még egy gumilapból kivágott légycsapót is megmentettek az enyészettől.

A helybéli „ekegyáros”, Szögi István örömmel fedezte fel azt a falra szerelt víztartót, amit egykoron még ő készített a falu borbélyának, aki 1961-ban tett férfi fodrász szakmunkásvizsgát.

Krizsán István öt esztendő múlva már a kisipari működési engedélyét is megkapta, és első műhelyében fogadta a kuncsaftokat.

A hajvágás, borotválás, szakáll- és bajuszigazítás a mindennapi tevékenységei közé tartoztak, de mint a tárlatnyitón is elhangzott: a vasárnapi mise után is sokan megfordultak nála, mert akkor nem volt dologidő, és ráértek a férfiak, akik türelmesen, beszélgetve vártak arra, hogy sorra kerüljenek. Krizsán István nemcsak a műhelyében dolgozott, kis bőrtáskájába – ami szintén ott függ a kiállított tárgyak között – bepakolva szerszámait házakhoz is eljárt, de még a kórházba is elment, hogy rendbe tegye a betegek arcszőrzetét.

Az időszaki kiállításon – ami jövő év májusáig látogatható – az élete alkonyán készített fényképek is idézik Krizsán István emlékét, akit műhelyében fotóztak. A felvételeket a csólyospálosi származású néprajzkutató-muzeológus, Fodor Ferenc készítette, aki szorgalmazója volt a hagyaték megvásárlásának.

– Az idén lett tízéves a helytörténeti gyűjtemény, aminek létrehozását a községünkbe költözött svájci orvos, dr. Beat Dubs és feleségének nagylelkű felajánlása segítette, akik összesen közel hatmillió forintot adtak, hogy megvalósíthassuk terveinket – mondta el a tárlatnyitón Á. Fúrús János polgármester, aki arról is büszkén szólt, hogy a mostani tárlat már a huszonötödik időszaki kiállítás a gyűjteményben.

Az állandó kiállítás anyagát jórészt egy helybéli gyűjtőnek, Sisák Mihálynak köszönhetik, aki nemrégiben átvehette a Csólyospálos Kultúrájáért elismerést.

A község vezetője arról is mesélt, hogy közpénzt nem akartak Krizsán-hagyatékra fordítani, így gyűjtést indítottak annak megvásárlására.

A polgármester által elektronikus úton szétküldött levélre már 4 perc múlva megérkezett az első felajánlás egy helybéli vállalkozótól, Temesvári Jánostól, és így pár nap alatt összejött a vásárláshoz szükséges összeg.

A borbélyoknak egykoron a foghúzáshoz is érteniük kellett

A csólyospálosi borbélyról és a szakma történetéről dr. Simon András, az SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense szólt a megnyitó közönségéhez. Mint elhangzott: hazánkban az első feljegyzések a XIII. századból származnak a borbélyokról, akiknek egykoron orvosi feladatok ellátása, sebek bevarrása, vagy éppen a foghúzás is a munkájuk része volt. Simon András hozzátette: az egyik legrégebbi adat 1583-ból származik, amiben a sárospataki borbélyok céhe meghatározta a borbélyok feladatát. A követelmények – eredeti írásmód szerint – így szóltak: „Rendeltetett, hogy az borbély-mesterré leendő jó erkölcsű, jámbor életű és az borbélymesterségben jól tanított és forgott legyen, hogy megtudjon orvosolni olyan nyavalyákat, amelyek gyógyítása az ő mesterségéhez illik, azaz tudgyon sebeket és fakadásokat gyógyítani, tudgyon kelevényeket és különb-különbféle daganatokat meggyógyítani, tudgyon kenő ireket jól csinálni.”