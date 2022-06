A VÁRA-ÉMI-2020 támogatási rendszer projektje 70 százalékos állami támogatásból, valamint 30 százalékos önkormányzati önerőből áll össze, 9 millió 361 ezer forint+áfa értékben. Ehhez az önkormányzat saját erő keretében 2 millió 817 ezer 174 forintot tett még hozzá.

A támogatási kérelmet a Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjához a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. nyújtotta be, az erre a projektre létrejövő konzorcium nevében, melynek tagja Kiskőrös is. Az említett öt szivattyú az önkormányzat tulajdonába kerül. Így a Damjanich utcai átemelőbe két, a Szent István utcai átemelőbe egy, valamint a szennyvíztisztító telepen két szennyvíztisztító szivattyút építenek be.