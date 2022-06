Magyarországon egyre kevesebb az olyan szakember, aki évtizedeket dolgozik ugyanazon a munkahelyen. Az pedig még ritkább, ha ez egy olyan elkötelezett tanár, mint Francziáné Miks Éva, aki 37 évnyi munkája elismeréseként életműdíjat vett át Papp Gyulától, a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum főigazgatójától.

A tanárnővel a napokban beszélgettünk a kiskőrösi Wattay technikumban. Francziáné Miks Éva 1985 júniusában végzett a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán matematika–technika szakos tanárként. Hogy miért kötelezte el magát a pedagógushivatással a Császártöltésen élő tanárnő? Mint mondta, már az általános iskolában kedvence volt a matematika, szívesen magyarázta a megoldások menetét a diáktársainak. Majd a bajai III. Béla Gimnázium matematika tagozatára jelentkezett, ahol a tantárgyat heti 8-9 órában tanulta. Nem volt kérdés, hogy a matematikával tanuljon tovább, a technika tantárgyat pedig hozzá választotta.

A gimnáziumi osztályában 36-an tanultak, akik közül sokan folytatták a tanulmányaikat egyetemeken vagy főiskolákon. Megyei ösztöndíjasként a végzés után több helyről is megkeresték. Ő a kiskőrösi Petőfi Sándor Általános Iskolában gondolkozott, de végül a Wattay jogelőd iskolája, a 621. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet mellett döntött, 1985. augusztus 16-ától itt dolgozik. Tanított szakmunkásokat, később pedig olyanokat is, akik érettségiztek matematikából.

Mint mondta, nem volt könnyű szakmunkásjelölteket oktatni, de mindig voltak olyan diákok, akik érdeklődtek a tárgy iránt. Sőt, a tehetségesebbek versenyeken indultak, és az országos döntőkig is eljutottak. Hogy voltak-e kudarcok? Francziáné Miks Éva azt mondta, nem emlékszik arra, hogy ilyenek lettek volna. Ha nem sikerült megtanítani egy osztályban egy adott matematikai levezetést, akkor egy új módszert talált ki és alkalmazott. Három évtizeddel ezelőtt olyat is meg lehetett tanítani, amit ma már nem lehetne. Annak idején ugyanis ritka volt a számológép, így például a szögfüggvényeket ki kellett számolni a függvénytáblázat segítségével. Ma már természetes, hogy számológépet használ szinte mindenki. Megemlítette, hogy érzése szerint évtizedekkel ezelőtt szorgalmasabbak voltak a diákok a mostaniakhoz képest. Majd hozzátette: nagyon fontos megtalálni egy osztállyal a hangot. Ez ugyanis már egy fél sikert jelenthet az órai munka szempontjából. Egy- egy osztályban meg kell tudni, ki is a vezéregyéniség. Szemkontaktus segítségével meg lehet fogni a diákot, és rajta keresztül az osztályt. Mint mondta, minden évben osztályfőnök volt, olyan is előfordult, hogy egyszerre két osztálynak is. A munkája során több munkaközösséget irányított, valamint a diákmozgalom tevékenységét is segítette. Hogy mumustantárgy-e a matematika? A pedagógus szerint sajnos az általános iskolában ijednek meg a tárgytól a diákok. Ez az érzés bennük marad, így felmentik magukat a diákok a matematika tanulása alól. A tanárnő a fiának – ifj. Franczia Lászlónak – is átadta a matematika szeretetét, ő ugyanis matematika és informatika tantárgyat oktat több iskolában is.

Sosem a fizetés motiválta

Megkérdeztük, hogy ajánlaná-e a pedagóguspályát az életműdíj átvevője? Annyit mondott: sosem a fizetés motiválta a pályája során. Ha valaki számára nem az anyagi elismerés a legelső szempont, akkor mindenképpen ajánlaná ezt a hivatást. Mindennap más és más. A gyerekeket tisztelnie kell egy tanárnak, ugyanis ezt megérzik a diákok, és akkor ezt a tiszteletet visszakapja a pedagógus, mondta Francziáné Miks Éva.