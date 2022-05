Az Útinform az alábbi közúti munkálatokkal kapcsolatban adott tájékoztatást szerdára vonatkozóan.

Gyorsforgalmi utak:

Az M5-ös autópályán,

- a határ felé, Inárcs térségében burkolatot javítanak. A 38-as és a 39-es km között az aktuális munkaterület mellett lezárják a külső sávot.

- a Röszke felé vezető oldalon szalagkorlátot javítanak Kecskemét térségében, a 88-as km-nél, valamint, Kunszállás előtt, a 97-es km-nél is. Reggel 8 óra és délután 3 óra között mindkét helyszínen szakaszosan lezárják a belső sávot.

Előzetes:

Nagyszabású burkolatfelújítási munka kezdődik az M5-ös autópályán, Kecskemét térségében. A 71-es és a 78-as km között továbbra is kétszer két sávon haladhatnak az autósok, azonban a Röszke felé tartó oldal egyik sávját a Budapest felé tartó oldalra terelik át. A forgalomterelés kiépítés ideje alatt mindkét irányban csak egy-egy sávon lehet majd közlekedni. A munka ma még nem jár fogalomkorlátozással, egyelőre csak a táblákat forgatják be.

(Forrás: A-WAY Autópálya Zrt.)

Főutak:

Az 51-es főúton, Érsekcsanádon csatornáznak. A 150-es és a 152-es km között a fél útpályát lezárták.

Az 52-es főúton, Kecskemét határában felújítják az M5-ös autópálya és a fülöpházai elágazás közötti szakaszt. Az 5-ös és a 18-as km között helyenként félpályás lezárást vezettek be. A forgalmat jelzőlámpa szabályozza.

Az 53-as főúton, Balotaszállás térségében az útmenti növényzetet gondozzák. A 65-ös és a 70-es km között az aktuális munkaterület mellett útszűkületen kell áthajtani.

Az 54-es főút

- Sükösd és a hajósi elágazás közötti szakaszán kaszálnak ma munkaidőben, az aktuális munkaterületnél útszűkületen kell áthajtani.

- Kecskemét térségében, az 1-es és a 6-os km között burkolatjavítás miatt mindkét oldalon egy sávot lezártak.

- Jakabszállás és Bócsa között felújítják a burkolatot, illetve a padkát és az árkot teszik rendbe. A 18-as és a 36-os km között helyenként a fél útpályát lezárták.

Az 55-ös főúton,

- Pörböly és Alsónyék között útépítők dolgoznak. A május végéig tartó munka során a 111-es és a 118-as km között munkanapokon, 7 órától 15 óráig félpályás lezárás van érvényben.

- felújítják a Bátai főcsatorna hídját. A 117-es km-nél lévő híd előtt az autósokat egy helyben kiépített terelőútra irányítják.

A 441-es főúton, Nagykőrösön, a Ceglédi úton a sportpálya közelében egy ingatlanhoz kapubejárót építenek. A 15-ös km-nél ez okozza az útszűkületet.

Az 511-es főúton, Baja elkerülő szakaszán, a Keleti körúton csomópontot építenek. A 3-as km-nél irányonként csak egy-egy sáv járható.

Kamionstop:

A kamiontilalom ezen a hétvégén (május 14.) szombat 22.00-tól (május 15.) vasárnap 22 óráig tiltja a 7,5 tonnánál nehezebb tehergépjárművek közlekedését a hazai utakon.

Március 1-jétől a 7-es (EURO 3-as) vagy annál magasabb környezetvédelmi besorolású, nemzetközi forgalomban közlekedő tehergépkocsik téli mentessége megszűnt! Az államhatártól a telephelyig vagy lerakóhelyig sem szabad "hazagurulni", ez a kedvezmény csak júliusra és augusztusra vonatkozik.