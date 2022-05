Mint írják, a nőstények hossza akár az 50 mm-t is elérheti. Pánikra azonban semmi ok, mert bár hatalmas termetük miatt ijesztő megjelenésűek lehetnek, valójában kifejezetten jámborak.

A szakemberek azt javasolják, egész nyugodtan álljunk meg, szemléljük meg őket közelről, nem fognak támadóan fellépni.

Persze azért ne érjünk hozzájuk, mert a nőstényeknek van fullánkja, amit önvédelemre használhatnak. Félelemből történő elpusztításuk azonban teljesen indokolatlan és törvénybe is ütközik! Az óriás-tőrösdarázs védett faj, pénzben kifejezett természetvédelmi értéke 50 000 Ft.

Szaporodásbiológiájuk egészen izgalmas, ugyanis lárváik különféle lemezescsápú bogarak lárváiban fejlődnek. A nőstény tőrösdarazsak bámulatos pontossággal találják meg elsősorban az orrszarvú bogár (Oryctes nasicornis), ritkábban a butabogár (Pentodon idiota), a szarvasbogár (Lucanus cervus) és bizonyos cserebogarak pajorjait, majd szúrásukkal tartósan megbénítják azokat és petéiket a gazdaszervezetre helyezik – olvasható a részletes ismertetés a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság honlapján.

A kifejlett tőrösdarázs nektárral táplálkozik, fontos beporzó Fotó: Bán Csaba

A kikelő darázslárvák eleinte kívülről fogyasztják a gazdalárvát, majd belefúrják magukat és annak testén belül bábozódnak be, illetve itt is telelnek át. A gazdaszervezetek lárvái rendszerint korhadó fatuskókban fejlődnek, de a kerti komposztálók is ideálisak nekik, így a tőrösdarazsakkal is gyakran találkozhatunk ilyen helyeken.

A kifejlett darazsak csak a következő tavasszal bújnak elő a talajból. Az imágók nektárral táplálkoznak és elsősorban a dús virágzatú, nektárt bőven termelő növényeket látogatják. A méhekhez, poszméhekhez hasonlóan hasznos beporzó rovarok.