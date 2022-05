Az Országjáró csapata szombaton délelőtt tíz órától, illetve délután fél háromtól, Bácsalmás, Jánoshalma és Mélykút településekre látogat majd. A múlt szombati adásban az egyik település házigazdája, Németh Balázs, Bácsalmás polgármestere néhány dolgot megemlített Czifra Szilvia műsorvezető kérésére, hogy mi mindent mutatnak majd be a rádióműsorban az Országjáró hallgatóinak a megye déli részén, a Bácskában található három településről.

A polgármester kiemelte, hogy Bácsalmásról sváb, bunyevác és magyar hagyományőrzők mutatják be, hogyan őrzik a zenéjüket, a táncaikat és a gasztronómiájukat, illetve a ma is működő Kékfestő Műhelyet, amely a szellemi kulturális örökség része. Szó lesz többek között majd egy magánkezdeményezésből megújult tanyasi iskoláról és kápolnáról, a határőrkutyák kiképzéséról és Bácsalmás híres szülöttjéről, aki feltalálta a mikroprocesszort.

Híres szülöttje van Mélykútnak is, Szvetnyik Joachim, aki a Szent Koronát azonosította, amikor az hazatért az Amerikai Egyesült Államokból Magyarországra, és ő restaurálta az Eszterházy-kincseket is. Mélykúton még híres a fogathajtás, és a 250 éves júdásfa, amely két évvel ezelőtt 2020-ban az év fája a lett. Jánoshalmán megszólal majd borász, természetfotós, helyi termelő, túraszervező és helytörténész is.

A Kossuth Rádió Országjáró csapata nem először jár Bács-Kiskun megyében, két évvel ezelőtt Kiskunhalasról a Csipkeházból sugározta műsorát, tavaly nyáron pedig Kecskemét főteréről jelentkezett.