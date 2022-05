Almási Barbara intézményvezető köszöntötte a tornateremben összegyűlt gyerekeket, szüleiket és hozzátartozóikat. Mint azt elmondta, három évig mindennap találkoztak, a szülők rájuk bízták életük legnagyobb kincsét, a gyermekeiket, és ezzel a világ legjobb alkuját kötötték meg egymással.

Amíg távol voltak, addig ők szeretettel, gondoskodással vették körbe a kicsiket.

– Jó kis üzlet volt, élveztük minden percét. Most azonban eljött a pillanat, amikor fel kell bontani a szerződést. A gyermekek útjai ugyanis szeptembertől már másfelé mennek. Hamarosan barátságot fognak majd kötni a betűkkel, a könyvekre, és a füzetekre is rá tudják majd írni a nevüket – hangsúlyozta Almási Barbara, aki megköszönte az együtt töltött esztendőket és a közös munkát.

A szülőknek annyit mondott még, hogy soha ne vágják le a gyermekek szárnyát, hagyják őket repülni, mert csodálatos pillangó rejlik mindegyikükben.

A gyerekekhez is szólt, akik három évvel ezelőtt nagy izgalommal várták családlátogatásra az óvodapedagógusokat, akik elvitték nekik az óvodai jeleiket. Ezek a jelek most ott lógtak szalagon a gyermekek nyakában. Arra kérte őket, hogy emlékbe hagyják ott a jeleiket, és kössék fel az óvoda zászlajára, hogy majd az új óvodásoknak is társául szegődhessen.

Nyárlőrincen hagyomány, hogy az óvónénik és az óvóbácsi egy-egy dossziét nyit minden kisgyermek számára, mikor átlépik az intézmény ajtaját. Ebbe gyűjtötték az óvodai élet mindennapjait. Ezt most megkapta minden ballagó óvodás.