A csapatnak köszönhetően 10 köbméter szeméttől, 78 darab hulladékkal megtömött zsáktól és sok-sok zsákolhatatlan használati tárgytól tisztították meg a terü­letet.

– Nagy szeretettel fogadtuk, és nagyon köszönjük a Kiss Róbert tanár úr által beszervezett Bajai SZC Bányai Júlia Technikum és Szakképző Iskola tanulóinak, akik kilenc fővel erősítették a csapatot, valamint Tiralla Tímea és Márity Andrea tanító néniknek a kicsik ösztönzését – mondta hírportálunknak Bátori Magdolna főszervező.

Így összesen 33 óvodás és általános iskolás, valamint 11 középiskolás hajlongott a tisztább környezetért.

Bátori Magdolna hozzátette, a 28 fős szülői csapatnak, azaz a „háttérországnak” is nagyon köszöni a munkáját és az idejét, mert nélkülük a gyermekek nem ismerhetnék meg a Szemétfogócskát. Ezen a kitakarított területen még sok munkára lesz szükség, mert eldobált hulladék bőven akad még. Így legközelebb április 23-án itt folytatják. A következő alkalomra is várják mindazokat, akik nemcsak a véleményükkel ítélik el a szemetelést, hanem a kétkezi munkájukkal is szívesen tevékenykednek a tisztább környezetünkért – tette hozzá Bátori Magdolna.