A március 15-i nemzeti ünnepen szinte mindenhol üres gólyafészket találtunk megyénk déli részén. József napja környékén azonban már Felsőszentiván egyik repce tábláján is észleltünk egy táplálékot kereső gólyapárt. Néhány nappal ezelőtt pedig Szeremlére, Tataházára és Bácsalmásra is megérkeztek az első nagytestű madarak. A természet- és állatkedvelők most már több településen is csodálhatják a fehér gólyák életmódját az átmeneti lakhelyükön.

Fotó: Juhász Jenő