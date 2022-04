A hagyományőrző eseményt a helyi értéktár bizottság immár negyedik alkalommal rendezte meg. A pandémia okán tavaly elmaradt a tavaszváró, így idén még nagyobb lelkesedéssel készültek a szervezők az eseményre, aminek két kiemelkedő programja is volt – nyilatkozta lapunknak Cseszkó László polgármester. Elmondta, két önkormányzati képviselő, Magonyné Makány Anna és Csicsó Kovács Tamara kezdeményezésére készült a születések fája, amit a családi nap kertében avattak fel. A fából készült alkotás a gátéri fafaragó, Gellér Csaba keze munkáját dicséri.

A polgármestertől megtudtuk, hogy a fa ágaira tulipán formájába került fel a tavalyi évben született tizenhárom kisgyermek neve.

Ezt minden évben szeretnék bővíteni az újszülöttek nevével, amit hagyományteremtő céllal szintén a tavaszváró ünnepség keretében lelepleznek le. A polgármester örömmel számolt be arról is, hogy az utóbbi években hasonló létszámban gyarapodott újszülöttekkel Pálmonostora, így telt házzal működik a bölcsőde és az óvoda is, ebből adódóan az iskolában is emelkedett a tanulók száma.