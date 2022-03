A konferencia hallgatóságát Lukács László, a Szilády Áron Társaság elnöke köszöntötte, aki Császár Elemér, a tudós halálára írt nekrológjából idézett, ami az MTA Irodalomtörténeti Közlemények 32. évfolyamában jelent meg. – „Szilády jelentőségét nem fogják csökkenteni a gyorsan tűnő évek. A messze jövő irodalomtörténete is csak azok között emlegeti majd a nevét, akiknek tudományunk legtöbbet köszön, s nem fogja sohasem elfelejteni, hogy régi irodalmunk képét a maga gazdagságában és mélységében először Szilády Áron rajzolta meg. S megrajzolta egy egyszerű, szinte falusi paplakban, a halasi parókián, messze a főváros vásári zajától s lármás tülekedésétől, abban a fehérre meszelt kis házban, melynek 1848-tól lakója, 1862-től mint halasi református lelkész, gazdája volt. A hírnév és elismerés, mely tudományos munkásságát kísérte, nem tántorította meg. Ellenállt a nagyváros és a tudományos világ csábításainak, nem lett hűtlenné a maga kis paplakához és egyszerű állásához. Valóban, Szilády Áron nemcsak nagy tudós volt, hanem nagy lélek is, s éppen ezért lehetett erős a tudományban, mert az életben is az volt!” – idézte Lukács László.

Bödecs Pál református lelkipásztor, a társaság tiszteletbeli elnöke az emlékkonferenciát megnyitó igehirdetése és imádsága után annak a szilárd alapnak a fontosságáról beszélt, ami Szilády Áron lelkészi és tudományos munkáját jellemezte. Fontosnak nevezte, hogy megmaradjon vezérlő elvként ez a szilárd alap, amely a megmaradást, a növekedést és az épülést szolgálja.