Pálinkás János szerint szükség is van a járművekre, hiszen a közterületi munka mellett a járvánnyal hangsúlyos szerepet kaptak mint gondoskodó polgárőrség.

A külterületen élők és a rászorulók esetében mindig is fontos volt a személyes kapcsolat, ám ez a pandémiával még szorosabbra fűződött, nagy segítséget nyújtottak a bevásárlásban, a gyógyszerek kiváltásában és folyamatosan segítették a lakosokat az oltások felvételében is, emellett a kórháznál is megkönnyítették az egészségügyi dolgozók munkáját az oltási akció során. Elmondta, hogy közgyűlésük kiemelt napirendi pontja volt, hogy a jövőben igény szerint a déli határszakasz védelmében is részt vesznek.