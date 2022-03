A megújult létesítmények ünnepélyes átadását pénteken tartották, ahol Cseszkó László polgármester elmondta, a védőnői szolgálat nagyban hozzájárul a falu fennmaradásához és régi adósságát törlesztette az önkormányzat munkahelyük felújításával. A településvezető örömmel számolt be arról, hogy a családtámogatási rendszernek köszönhetően teltházzal működik a település bölcsődéje és óvodája, és végre az iskolában is emelkedett a tanulói létszám. Kiemelte azt is, hogy helyi fiatalok nem költöznek el a faluból, sőt vannak akik visszaköltöztek. Ezek a tényezők reményt adnak arra, hogy tovább emelkedjen a falu lakosságának száma – részletezte a polgármester. Arról is szólt, hogy a Magyar Falu Program keretében nyolc pályázaton 83 millió forint támogatást nyert az önkormányzat az elmúlt időszakban. Ebből számos felújítást tudtak megvalósítani a településen.

Az átadási ünnepség vendége volt Lezsák Sándor, a térség országgyűlési képviselője, aki beszédében a hungarikummá minősített védőnői szolgálat fontosságát hangsúlyozta.

– Jó hír, hogy itt Pálmonostorán egyre több élet jön a világra és ehhez meg kell teremteni a megfelelő feltételeket. Mint ezt az újjáépült védőnői otthont, ahol méltó körülmények között tudják fogadni a kismamákat és gyermekeiket. Jó érzés itt állni egy ilyen ünnepi alkalmon és kívánom a településnek, hogy tovább gyarapodjon, erősödjön, mert mi – ellentétben másokkal – azt mondjuk, hogy a magyar falut erősíteni kell. Be kell lakni az országot és meg kell teremteni a vonzerőt minden településen, hogy oda érdemes legyen beköltözni, családot alapítani, leélni egy életet – fogalmazott a honatya, aki azt is hozzátette, hogy az elmúlt esztendőkben 160 milliárd forint érkezett a választókerületbe fejlesztésekre.