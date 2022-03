– Timike történetét megismerve az egész város összefogott és készül a nőnapi jótékonysági sütivásárra. Vállalkozók, magánszemélyek, iskolák, szülői közösségek, egyesületek, környékbeli települések ajánlották fel a segítségüket.

Sőt, a fővárosból és határon túlról is érkezett már adomány.

Félegyháza több pontján is kihelyeztek adománygyűjtő perselyeket, így akik, nem tudnak részt venni a sütivásáron, azok oda is elhelyezhetik támogatásaikat. A perselyeket a Tourinform Irodában, a Sirius Klubban, a Heni Virágüzletekben, a Torony ABC-ben találhatják a félegyháziak. A süteményeket is több helyszínen árusítják majd. Így a városháza és a piac bejáratánál, a Heni Virágszalon két üzletében és a Sirius Klubban – részletezte Bajzák Andrea.

Hozzátette, csatlakozott a jótékonysági akcióhoz a Kiskunfélegyházi Motorsport Egyesület is, melynek vezetősége hétvégi versenyük teljes bevételét ajánlotta fel Timike családjának.

Március 5-én, szombaton a félegyházi Parkerdőben rendezik meg Magyarország Nyílt Nemzeti Endurocross Bajnokságát és Kupáját, ahol a látogatók belépőjegy helyett támogatójegyet vásárolhatnak.

Bajzák Andrea azt is elmondta, hogy a Koramentorház szakemberei is felajánlották segítségüket, sőt még süteményt is sütnek a jótékonysági napra. Kecskemétről, Szegedről és Gyuláról is érkeznek mentorok, hogy jelenlétükkel is támogassák az eseményt.

Timike február 22-én ünnepelte a harmadik születésnapját. Fotó: Fantoly Márton

Bajzák Andreától megtudtuk még, hogy a jótékonysági eseménynek három fővédnöke is van: dr. Ónodi Izabella önkormányzati képviselő, a Sorsocskák Alapítvány vezetője, aki évek óta felkarolja a rászorulókat, valamint a Covid miatt özvegyen maradt két édesanya, Hostyánszki Gabriella és Krizsánné Farkas Anikó, akik az Életmentő üveggyűjtési akcióból befolyt támogatást szeretnék most segítségükkel viszonozni. Gabriella jól ismeri a koraszülött babák helyzetét, hiszen a kecskeméti kórházban a koraszülött osztályon dolgozik, Anikó pedig közismerten nagyon finom tortákat süt. Általuk is nagyon sokan csatlakoztak a jótékonysági kezdeményezéshez – részletezte a főszervező. Hangsúlyozta, a jótékonysági sütivásár lényege, hogy a felajánlások sütemények, édességek formájában érkeznek. Ezeket a meghirdetett vásáron értékesítik, és az így befolyt összeget kapja meg a támogatott család.

A jótékonysági sütinap szervezője örömmel számolt be arról, hogy már nagyon sok süteményfelajánlást kaptak, ezért inkább arra kéri a segíteni szándékozó embereket, hogy a sütemény alapanyagának árával járuljanak a kezdeményezés sikeréhez.

Aki támogatná Timike gyógykezelését, az már most utalhat belátása szerinti összeget a Sorsocskák – a Kárpát-Medencei Gyermekekért Alapítványon keresztül, az alábbi számlaszámra: 11732071-20053842. A megjegyzés rovatba feltétlenül tüntessék fel Timike nevét – összegezte Bajzák Andrea.