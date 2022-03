— Azt gondolom, hogy mindenki büszke lehet arra a munkára amit elvégeztünk. Még nagyon sok dolgunk van hátra, de mégiscsak sikerült előrelépni minden településen, így Bácsborsódon is. Csak a Magyar Falu Programban 2019 második felében, 2020-ban és 2021-ben voltak eddig nyertes pályázatok. A választókerületből ez 207 nyertes pályázatot jelent és majdnem három milliárd forintnyi fejlesztési forrást, ami kifejezetten a kis településekre érkezett. Most itt vagyunk és átadhatjuk az óvoda újabb korszerűsítését. Két évvel ezelőtt az óvoda energetikai felújítása, szintén pályázati Terület-és Településfejlesztési Operatív Program forrásból már korábban megvalósult, azonban az a pályázat nem tette lehetővé az intézményen lévő tetőszerkezet felújítását, korszerűsítését.

Ez a fejlesztés jó a településnek, jó a gyerekeknek és a családoknak is, mert megfelelő körülmények között tudnak dolgozni az óvónők és a szülők megfelelő körülmények közzé tudják hozni a gyerekeket.

Azt gondolom, hogy mindannyiunk számára fontos ez a fejlesztés. Köszönöm is mindenkinek azt a munkát, amit elvégzett, hogy idáig eljutottunk. Az elkövetkező időszakban jó lenne, ha tovább folytatódnának a fejlesztések, én azért szeretnék dolgozni, hogy a településeken továbbra is jobb legyen élni. Ha ebben a munkában szükség van az én segítségemre, továbbra is állok rendelkezésre — hangsúlyozta köszöntőjében Zsigó Róbert.