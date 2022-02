A Házasság Hete rendezvények 18 helyszínen valósulnak meg, a 42 programból több a megyei könyvtárban. A sajtótájékoztatón Bujdosóné dr. Dani Erzsébet könyvtárigazgató részletesen bemutatta az intézményükben zajló programokat.

– Nagy öröm számunkra, hogy több programnak is helyet adhatunk, kezdve a nyitórendezvényekkel. Csütörtökön 14 órakor kezdődik A Merre tovább európai család? című konferencia. 17 órakor Szerenád címmel ad koncertet a Kecskeméti Szimfonikusok fúvósegyüttese. 18 órakor Család és gyermeknevelés a gender ideológiák árnyékában címmel tartunk kerekasztal-beszélgetést szakemberek bevonásával. Kiemelném még jövő kedden Danyi Judit és Hegedűs Zoltán színművész házaspárral való beszélgetős műsort, majd jövő csütörtökön Marton Zsolt váci megyéspüspök előadását a jól működő párkapcsolatok lelki alapjairól. Gondoltunk a fiatalokra is, akiket jövő szombaton a család témakörében szólítjuk meg. Lesznek még játékaink is az egész család számára – részletezte az igazgatónő.