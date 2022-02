– Nálunk a sütésre-főzésre épült az ötlet, hogy az idősebb generáció mutasson be régi ételeket, ebből jött a fánk, aztán az, hogy a kóstoltatást miért ne kössük össze a farsanggal – vázolta a rendezvény előzményeit Vígné Romsics Beáta alpolgármester. – Máshol is láthatóak az országban olyan rendezvények, amelyek egyfajta télűző felvonulások, ezért kerepeltünk és doboltunk. Reméljük, hogy tradíció lesz belőle, mert aki itt van, remekül érzi magát. Talán ki is bővíthetjük később egy nagy farsangi bállá – jósolta.