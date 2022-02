A néhai kiváló kiskunhalasi labdarúgó-játékvezető, Schneider Pál emlékére is díjat alapított a családja. Ebben az évben Suba Zoltán játékvezető kapja az elismerést, aki három és fél évtized után, tavaly novemberben fejezte be az aktív játékvezetést. A díjat szintén február 18-án veheti át. A család döntése szerint 2022-ben Tabajdi József veterán futó kapja majd meg a tíz évvel ezelőtt elhunyt Csáki László helyi sportember, volt önkormányzati képviselő emlékére alapított Csáki Öcsi-­díjat. A néhai képviselő számtalan sportághoz kötődött, és személyes jó barátság fűzte Tabajdi Józsefhez is, aki ugyancsak a városi sportbálon veheti majd át az emlékdíjat.