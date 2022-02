Farkas Pál, a Wojtyla munkatársa a felvezető köszöntőjében elmesélte Borota és a Wojtyla kapcsolatát, mely már több évre tekint vissza.

Farkas P. József, a Wojtyla alapítója jóvoltából mutathatták be tavaly nyáron a borotai születésű, nemzetközi hírű Anna Margit festőművész emlékkiállítását a helyi Koch Borászatnál. A neves művész alkotásai kapcsán Borota egy időre az országos sajtóig is eljutott. Mint kiderült, folytatás is várható a következő hónapokban.