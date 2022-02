– A baloldal inkompetenciája abban is tükröződik, hogy Márki-Zay Péter és Fekete-Győr András fegyvereket és csapatokat kíván küldeni a háborúba. Magyarország legfontosabb érdeke a magyarok biztonsága, beleértve a Kárpátlaján élő mintegy 200 ezer magyar állampolgárt is – mondta, hangsúlyozva: amit a háborús konfliktusban tehetünk, hogy a humanitárius akciók élére állunk, ami egyben kötelességünk is. A kecskeméti Fidesz-KDNP és az önkormányzat gyűjtéseket szerveznek és több felajánlás érkezett, hogy befogadnának kárpátaljai családokat is.