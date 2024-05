A KÖZÖS. (pont) stratégiai koncepciója a hallgatóknak hatékony eszközöket és lehetőségeket kínál az önkéntesség területén. A célkitűzések között szerepel az önkéntesség és társadalmi felelősségvállalás elősegítése, a munkaerőpiaci előnyök növelése, a társadalmi kapcsolatok erősítése, a helyi civil szervezetek támogatása, valamint a fiatalok személyes és szakmai fejlődésének elősegítése – mondta el Kovács Péter, a NIT elnöke. Hozzátette: az egyetemistáknál még kevésbé van jelen a társadalmi felelősségvállalás e formája, ezért a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával dolgozták ki az egyetemistákat megcélzó önkéntes programot, amivel a helyi civil világot közelítik az egyetemistákhoz. Nemcsak a segítés jutalmazó érzéséért vállalhatják az önkéntességet a hallgatók, hanem akár kreditet is kaphatnak érte. Ennek kidolgozása folyamatban van – mondta el Kovács Péter, hozzátéve, hogy az önkéntesség a személyes és szakmai fejlődést, illetve kapcsolatok építését is nagymértékben szolgálja, nem beszélve arról, hogy a munkaerőpiacon is előnyt jelenthet, ha az önéletrajzban szerepel az önkéntes tapasztalat.

Az Egyetemi Önkéntes Pont a Nemzeti Ifjúsági Tanács kezdeményezésére indul el szeptembertől pilot jelleggel Magyarország öt felsőoktatási intézményében, elsőként Kecskeméten, a Neumann János Egyetemen

Fotó: Bús Csaba

Dr. Fülöp Tamás rektor kiemelte, hogy az egyetem és hallgatóik életét is átszövi a társadalmi felelősségvállalás, ezért örömmel csatlakoztak a kezdeményezéshez. Hangsúlyozta, hogy a szakmai felkészülés mellett jelentős járulékos nyereséget könyvelhetnek el a hallgatók. Az egyetem ösztönzőkkel támogatja a programot, illetve helyi infrastruktúrát biztosít hozzá – mondta el a rektor, kihangsúlyozva, hogy az önkéntesség az értelmiségiek számára nélkülözhetetlen kompetenciákat biztosít.

– Az önkéntes tevékenységek erősítik a társadalmi kapcsolatokat, építik a társadalmi tőkét és hozzájárulnak a szegénység, valamint a kirekesztés elleni küzdelemhez. A hosszú távú cél az, hogy Magyarországon növekedjen az önkéntesek száma és az önkéntesség kultúrája az élet szerves részévé váljon – mondta Nagy-Vargha Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium fiatalokért felelős helyettes államtitkára. Kiemelte, hogy a skandináv és az angolszász országokban nagy kultúrával bír az önkéntesség. A helyettes államtitkár arról is beszélt, hogy egyes történések idején hazánkban is megemelkedik az önkéntesek száma – ilyen volt a Covid-időszak, a háború kitörése vagy az atlétikai világbajnokság ideje –, de kívánatos a rendszeres önkéntesek számát emelni, amit az új program is szolgál. Nagy-Vargha Zsófia hangsúlyozta, hogy sok esetben az információhiány miatt nem vállalnak önkéntességet az emberek, és az új önkéntes pontok épp ezt adják meg minden érdeklődőnek.