Támogatnák a hibrid munkavégzés ötletét a vírushelyzet után is

Az elmúlt év járványügyi helyzete átrajzolta a munka­vállalói elvárásokat. Ahol arra lehetőség van, a dolgozók szeretnék, ha otthonról is dolgozhatnának. Ez a tényező döntő lehet már az állás­keresésnél is, amivel fontos a munkaadóknak is számolni, különösen akkor, ha nehezen tudnak munkatársakat találni.

A megkérdezettek fele heti két-három napot töltene felváltva otthon és az irodában Illusztráció: L. B.

Egy kö­zelmúltban végzett kutatásból kiderül, hogy a munkavállalók szeretnének hibrid munkarendben, vagyis az irodából és otthonról is dolgozni. Erre egyre gyakrabban kérdeznek rá az állás­interjúkon is. A válaszok alapján a résztvevők több mint háromnegyede a hibrid munkavégzés valamilyen formája mellé tette le a voksát. A megkérdezettek fele heti két-három napot töltene otthon és az irodában. Legtöbben azt választanák, hogy két napot otthonról, hármat az irodából tevékenykednének. A válaszadók harmada egyébként eleve is részint otthonról végzi a munkafeladatait – írja a NOOL.

A megkérdezettek 41 százaléka szerint a hibrid munkavégzés hatékonyabb is lehet annál, mintha kizárólag az irodában dolgoznának, hiszen vannak olyan feladatok, amiket elmélyültebben képesek otthonról elvégezni. Mind a dolgozók, mind a cégek egyetértenek abban, hogy a hibrid munkavégzés nagyobb teret ad a munka és a magánélet jobb összehangolására, kevesebb idő megy el a munkahelyre történő utazgatással, így a szabadidő is könnyebben tervezhető. A hibrid munkavégzésnek ugyanakkor hátránya is lehet: a kevesebb személyes találkozás miatt a csapatok kohéziója csökkenhet.

Sándor Tamásné több mint 25 éve tevékenykedik a szakmájában, egészen a járvány berobbanásáig még soha nem fordult elő vele, hogy otthonról dolgozott volna.

– 2020 tavaszán rendelték el az otthoni munkavégzést a cégünknél. Mindez egyik napról a másikra történt, hirtelen nem tudtam, hogy kezeljem ezt a helyzetet. Teli voltam kétségekkel, tartottam attól, hogy nem lesz olyan hatékony, ha otthonról végzem a munkát. Aztán, ahogy teltek a napok, egyre inkább belerázódtam. Jelenleg hibrid munkarendben tevékenykedünk. Három napot az irodából, kettőt pedig itthonról dolgozunk. Ezt nagyon tökéletesnek találom – fogalmazott.

Illés Leila a főiskola elvégzése után fél évet töltött egy cégnél, amikor beköszöntött a home office.

– Egyáltalán nem örültem neki, hiszen még kezdőnek tartottam magam, szükségem lett volna a kollégáim segítségére. Természetesen mindenben rendelkezésemre álltak, de az mégsem volt olyan, mint a személyes útmutatás. Aztán belerázódtam, egyre könnyebben ment minden otthonról is. Idővel rájöttem, rengeteg előnye van az otthonról való munkavégzésnek. Mivel nem szeretek reggelente korán kelni, az utazás pedig közel egy órát vett igénybe, ezért azt tartom a home office egyik legnagyobb pozitívumának, hogy nem kell hamar ébrednem – mesélte a fia­tal.

Jelenleg is otthonról végzi a teendőit, de havonta legalább kétszer szoktak találkozni a munka­társaival. Örülne, ha a járványhelyzet után is három napot otthonról, kettőt pedig az irodából kellene dolgoznia.

