– A Bácska hagyományosan soknemzetiségű térség. Az itt élő németek, szerbek és horvátok elválaszthatatlan részét képezik történelmünknek és kulturális hagyományainknak. Ezért is fontos, hogy a közösen képviselt örökségünk fennmaradhasson a minket követő nemzedékek számára is – mondta Zsigó Róbert államtitkár, Baja és térsége országgyűlési képviselője. Hozzátette: ebben a magyarországi nemzetiségek és a kormányzat közötti együttműködés jelentős segítséget jelent, és ez egyaránt megnyilvánul az oktatás területén, a beruházások támogatásában, illetve abban is, hogy parlamenti képviseletük van a nemzetiségeknek.