A Kodály Zoltán utca felújítását a Kodály Zoltán közig tervezik. A Radnóti téri és a Béke-­lakótelepen található játszóteret is fejlesztenék, extrém­sport-lehetőségeket biztosítanának és mérlegelik a futópálya-építés lehetőségét is. A pályázat magában foglalja a Szabadság téri park és a lakóházak közötti burkolatkorrekciót és parkolóhelyek kialakítását is, valamint lámpás kereszteződéssé alakíthatják a Széchenyi utcai csomópontot.

A művelődési ház oldalában is parkolóhelyeket alakítanának ki és rendeznék a zöldfelületeket.