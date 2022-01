– Egy olyan hármas intézményt sikerült létrehozni, amely az óvoda, a bölcsőde és a védőnői szolgálat helyiségeiből áll, ezek egymás mellett vannak, a szülők örömére. Az elmúlt évben a belügyminiszteri pályázat 23 millió forintos támogatásából felújítottuk a Hunyadi utcát, amely a művelődési házhoz vezet, természetesen összehangoltuk a terveket, nyilvánvalóan, ha a művelődési háznak nagy a forgalma, akkor fontos, hogy az oda vezető út is jó legyen, ez is lezárult. Előtte volt a Dunai út felújítása három kilométer hosszon, ez egy 373 millió forintos Terület- és Településfejlesztési Operatív Program-projekt volt, amit ősszel adtunk át. Ugyancsak 2021-ben fejeztük be az Akácos utca felújításának második ütemét, amire 30 millió forint támogatást nyertünk el két szakaszra, ezt még további hatmillió forinttal kiegészítettük, illetve az Akácos utca harmadik ütemére 40 millió forintot nyertünk. Itt eljutottunk odáig, hogy a szegélykövezés megtörtént, fel lett töltve zúzottkővel, és azt várjuk, hogy tavasszal elinduljanak az aszfaltkeverők, és akkor már remélhetőleg ezt is le tudjuk zárni márciusban – sorolta a polgármester.